Умирая от рака мозга, Кэтрин просит Генри похоронить её в лесу, чтобы она могла дать жизнь новым растениям. Генри обещает исполнить её желание, но под давлением богатого и властного отца девушки похороны проходят на семейном кладбище по традиционному христианскому обряду. Это не единственная вина героя: в его жизни уже появилась другая женщина — сотрудница цветочного магазина Ребекка. После серии трагических и пугающих происшествий Генри всё глубже погружается в чувство вины, убеждая себя, что призрак Кэтрин вернулся и жаждет мести.