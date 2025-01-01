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Когда меня не станет

Bury Me When I'm Dead 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Умирая от рака мозга, Кэтрин просит Генри похоронить её в лесу, чтобы она могла дать жизнь новым растениям. Генри обещает исполнить её желание, но под давлением богатого и властного отца девушки похороны проходят на семейном кладбище по традиционному христианскому обряду. Это не единственная вина героя: в его жизни уже появилась другая женщина — сотрудница цветочного магазина Ребекка. После серии трагических и пугающих происшествий Генри всё глубже погружается в чувство вины, убеждая себя, что призрак Кэтрин вернулся и жаждет мести.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
В ролях
Девон Террелл
Девон Террелл
Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп
Макензи Ли
Макензи Ли
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Когда меня не станет
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