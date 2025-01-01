Гончарова отправилась в Петербург, чтобы спасти Пушкина, а дальше что? Узнаем во втором сезоне сериала «Натали и Александр»

Красного Призрака показали в тизере «Фантастической четверки», а вот в фильме его так и не было: разбираемся, в чем дело

Штирлиц ехал в такси и слушал песню из будущего: критик указал на вопиющий ляп в «Семнадцати мгновениях весны»

Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт

Копировали Скотт и Кэмерон, а завязка напоминает «Интерстеллар»: эта советская фантастика была так хороша, что американцы выдавали ее за свою

«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий

Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают

Сапожник не без сапог: гибель Джона Крамера в «Пиле» самая ироничная во всей франшизе — ни одна из его жертв подобного так и не дождалась

После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом

При всех послали на три веселых: Мэдсен спас Тарантино от увольнения на съемках «Бешеных псов» — режиссер признался лишь после смерти коллеги