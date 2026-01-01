Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Хиромаса Ёнэбаяси
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Награды и номинации Хиромасы Ёнэбаяси
Hiromasa Yonebayashi
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Награды и номинации Хиромасы Ёнэбаяси
Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
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