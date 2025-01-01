Меню
Персоны
Гейтен Матараццо
Награды
Награды и номинации Гейтена Матараццо
Gaten Matarazzo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Гейтена Матараццо
MTV Movie & TV Awards 2018
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
