Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бхарат Наллури
Награды
Награды и номинации Бхарата Наллури
Bharat Nalluri
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бхарата Наллури
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Director
Номинант
Марокко, Израиль или Куба? Какая страна является родиной Чебурашки — ведь откуда-то же он приплыл в СССР
За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки
Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
Шпион, жиган или уркаган: Говорухин пускал пыль в глаза, но зрители разгадали профессию Фокса из «Места встречи»
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667