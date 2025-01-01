Марокко, Израиль или Куба? Какая страна является родиной Чебурашки — ведь откуда-то же он приплыл в СССР

За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки

Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР

Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека

Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали

Шпион, жиган или уркаган: Говорухин пускал пыль в глаза, но зрители разгадали профессию Фокса из «Места встречи»

Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»

«Краткость – сестра таланта»: создатели «Акушера» определились с будущим сериала – решение НТВ по 3 сезону явно оценят не все

По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои

Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях