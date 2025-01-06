Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Королева Вонген
Постер сериала Королева Вонген
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Королева Вонген

Королева Вонген (2025 - 2025)

The Queen Who Crowns 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Чосон, XVI век. Юная Мин Чжэ — дочь влиятельного чиновника, чей род на протяжении веков служил при дворе. Умная красавица выходит замуж за принца Ли Ба-вона, сына короля Тхэджо, ставшего родоначальником новой чосонской династии. Юноша уверен, что унаследует трон, но, к удивлению многих, правитель делает своим преемником младшего сына Ли Бан-гва. Кажется, ничего нельзя сделать против совершившейся воли короля. Но амбициозная госпожа Мин не намерена упускать власть. С помощью хитрости и ума честолюбивая принцесса решает помочь мужу занять престол. Однако победа может дорого обойтись главной героине.

В ролях
В ролях
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Ли Хён-ук
Чхве Дон-мун
Чха Джу-ён
Пак Чи-иль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Королева Вонген - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше