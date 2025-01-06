Чосон, XVI век. Юная Мин Чжэ — дочь влиятельного чиновника, чей род на протяжении веков служил при дворе. Умная красавица выходит замуж за принца Ли Ба-вона, сына короля Тхэджо, ставшего родоначальником новой чосонской династии. Юноша уверен, что унаследует трон, но, к удивлению многих, правитель делает своим преемником младшего сына Ли Бан-гва. Кажется, ничего нельзя сделать против совершившейся воли короля. Но амбициозная госпожа Мин не намерена упускать власть. С помощью хитрости и ума честолюбивая принцесса решает помочь мужу занять престол. Однако победа может дорого обойтись главной героине.