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Эвакуация - трейлер
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Эвакуация. Трейлер

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Дата публикации: 20 июня 2025
Эвакуация – В центре событий – эвакуация населения в восточные регионы Советского Союза из тех районов страны, которым угрожала немецко-фашистская оккупация В те годы Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих остался домом по сей день. Главные героини фильма – Наталья и её дочь Галя – движутся вместе с остальными эвакуированными на восток. В суматохе на одной из железнодорожных станций Наталья теряет дочку и отправляется на её поиски в Алма-Ату, которая переполнена эвакуированными.
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