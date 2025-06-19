В центре событий – эвакуация населения в восточные регионы Советского Союза из тех районов страны, которым угрожала немецко-фашистская оккупация В те годы Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих остался домом по сей день. Главные героини фильма – Наталья и её дочь Галя – движутся вместе с остальными эвакуированными на восток. В суматохе на одной из железнодорожных станций Наталья теряет дочку и отправляется на её поиски в Алма-Ату, которая переполнена эвакуированными.