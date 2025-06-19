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Эвакуация

18+
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О фильме

В центре событий – эвакуация населения в восточные регионы Советского Союза из тех районов страны, которым угрожала немецко-фашистская оккупация В те годы Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих остался домом по сей день. Главные героини фильма – Наталья и её дочь Галя – движутся вместе с остальными эвакуированными на восток. В суматохе на одной из железнодорожных станций Наталья теряет дочку и отправляется на её поиски в Алма-Ату, которая переполнена эвакуированными.

Эвакуация - трейлер
Эвакуация  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Казахстан 14+
Режиссер
Фархат Шарипов
Фархат Шарипов
В ролях
Наталия Уитмер
Евдокия Скирта
Виталий Багрянцев
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Алтынай Ногербек
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25 апреля 2025 13:47
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