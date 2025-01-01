В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии

Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом

Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети

«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя

Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5

Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий

Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill