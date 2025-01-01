Меню
Фенар Ахмед
Награды
Награды и номинации Фенара Ахмеда
Fenar Ahmad
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Фенара Ахмеда
ММКФ 2017
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 2010
Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Номинант
