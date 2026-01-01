Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Огюст Люмьер
Auguste Lumière
Киноафиша
Персоны
Огюст Люмьер
Огюст Люмьер
Auguste Lumière
Дата рождения
19 октября 1862
Возраст
91 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
10 апреля 1954
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Огюста Люмьера
Родился 19 октября 1862 года. Безансоне, Франция.
Развернуть
Популярные фильмы
8.1
Люмьеры!
(2017)
Фильмография Огюста Люмьера
8.1
Люмьеры!
Lumière!
документальный
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить