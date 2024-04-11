До недавнего времени эта внешне хрупкая девушка была частью армии. Однако теперь ей приходится скрываться от преследования разведки, ведь она якобы запятнала честь мундира. И вот бывшая военная пытается затеряться в маленьком городке, устроившись работать механиком на местную фабрику. Здесь никто не знает ее имени, поэтому все зовут ее просто Машина. Вскоре выясняется, что небольшое предприятие находится на грани закрытия, в связи с чем здесь начинается восстание рабочих. И неожиданно для себя Машина, которая хотела держаться в тени, оказывается в центре протестов. Однако никто и не догадывается о том, что эта временная сотрудница — экс-спецназовец и мастер боевых искусств.