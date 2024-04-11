Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Боевой ангел
1 постер
Киноафиша Сериалы Боевой ангел

Боевой ангел (2024 - 2024)

Machine 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал ARTE
Продолжительность сериала 4 часа 12 минут

О чем сериал

До недавнего времени эта внешне хрупкая девушка была частью армии. Однако теперь ей приходится скрываться от преследования разведки, ведь она якобы запятнала честь мундира. И вот бывшая военная пытается затеряться в маленьком городке, устроившись работать механиком на местную фабрику. Здесь никто не знает ее имени, поэтому все зовут ее просто Машина. Вскоре выясняется, что небольшое предприятие находится на грани закрытия, в связи с чем здесь начинается восстание рабочих. И неожиданно для себя Машина, которая хотела держаться в тени, оказывается в центре протестов. Однако никто и не догадывается о том, что эта временная сотрудница — экс-спецназовец и мастер боевых искусств.

В ролях
В ролях
Анн Бенуа
Марго Бансийон
Марго Бансийон
Гийом Лаббе
Гийом Лаббе
Юбер Делаттре
Элисон Паради
Элисон Паради
Александр Филип
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Боевой ангел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше