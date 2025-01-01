Меню
Каутер Бен Ханья
Награды
Награды и номинации Каутер Бен Ханья
Kaouther Ben Hania
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Каутер Бен Ханья
Оскар 2024
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотой глаз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Победитель
Лучший фильм
Номинант
