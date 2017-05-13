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Анна Исаева
Анна Исаева
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Биография Анны Исаевой
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Фильмография Анны Исаевой
Битва
драма
2019, Россия
7.0
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
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Показы танцевальной драмы «Большой» стартуют в киноцентре «Чайка»
18 мая начинает свои показы драма о балете Валерия Тодоровского «Больошй» в киноцентре «Чайка». Фильм можно посмотреть в 13.00, 18.00 и 20.20. Валерий Тодоровский известен
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13 мая 2017 00:24
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27 сентября 2021 08:59
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