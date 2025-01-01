Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Жюстин Трие
Награды
Награды и номинации Жюстин Трие
Justine Triet
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Жюстин Трие
Оскар 2024
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Screenplay, Motion Picture
Победитель
BAFTA 2024
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Берлинале 2012
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Столько лет прошло, но ни один фэнтези-сериал не смог их переплюнуть: 3 серии «Игры престолов», которые вошли в историю кино
Каким бы Т-1000 не был идеальным, у «жидкого убийцы» есть существенный минус: с ним вся маскировка — смех
Если начинать смотреть, то только так: 4 сериала про Дексера, расположенные по хронологии
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667