Сектор 36

Sector 36 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Полицейский ищет серийного убийцу, который охотится на детей.

Сектор 36 - trailer
Сектор 36  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 сентября 2024
Премьера в мире 18 августа 2024
Производство Jio Studios, Maddock Films
Другие названия
Sector 36, A nithari gyilkosságok, Phân Khu 36, Sektor 36, Sektor 36 - Drapene i Nithari, Setor 36, Yeni Delhi Cinayetleri, Сектор 36, セクター36, 致命36區：屍落下水道
Режиссер
Aditya Nimbalkar
В ролях
Викрант Мэсси
Дипак Добриял
Даршан Джаривала
Mahadev Singh Lakhawat
Baharul Islam
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

Инцидент в Нитхари, на котором основан фильм, произошёл в доме в Секторе 31 города Нойда в штате Уттар‑Прадеш. Название фильма — «Сектор 36» — относится к Сектору 36, примыкающему к Сектору 31 в Нойде, а не к тому сектору, где было совершено преступление. Кроме того, создатели фильма позволили себе кинематографическую вольность, перенёсши событие в Дели, а не в Нойду.

Сектор 36 - trailer
Сектор 36 Trailer
Кадры из фильма
