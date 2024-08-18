Инцидент в Нитхари, на котором основан фильм, произошёл в доме в Секторе 31 города Нойда в штате Уттар‑Прадеш. Название фильма — «Сектор 36» — относится к Сектору 36, примыкающему к Сектору 31 в Нойде, а не к тому сектору, где было совершено преступление. Кроме того, создатели фильма позволили себе кинематографическую вольность, перенёсши событие в Дели, а не в Нойду.