Адильхан Ержанов Награды

Награды и номинации Адильхан Ержанов

Adilkhan Yerzhanov
Награды и номинации Адильхан Ержанов
Каннский кинофестиваль 2018 Каннский кинофестиваль 2018
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022 Венецианский кинофестиваль 2022
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Темные ночи 2020 Темные ночи 2020
Лучший азиатский фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 2018 ММКФ 2018
Лучший фильм
Номинант
