Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Адильхан Ержанов
Награды
Награды и номинации Адильхан Ержанов
Adilkhan Yerzhanov
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Адильхан Ержанов
Каннский кинофестиваль 2018
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Темные ночи 2020
Лучший азиатский фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 2018
Лучший фильм
Номинант
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее
Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу
Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667