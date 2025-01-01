Спектакль Открытая репетиция

Меню
Открытая репетиция
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Волшебный мир цирка: открытая репетиция в «Большом Московском цирке»

По многочисленным просьбам зрителей «Большой Московский цирк» рад ознакомить вас с уникальной возможностью - открытой репетицией. Это станет настоящей цирковой экскурсии, которая порадует как детей, так и взрослых.

Что вас ждет на репетиции?

На открытой репетиции вы сможете увидеть, как рождаются удивительные номера. Профессиональные артисты и их тренеры поделятся секретами подготовки к выступлениям и продемонстрируют захватывающие трюки. Мероприятие обещает быть насыщенным и ярким, с известными цирковыми номерами и интерактивными элементами.

Для кого это мероприятие?

Вход на открытую репетицию будет интересен всем любителям циркового искусства. Это отличная возможность для семейного отдыха, где родители и дети смогут насладиться атмосферой волшебства и творчества.

Узнайте больше о «Цирке Запашных»

Цирк Запашных - это символ современного циркового искусства в России. С момента своего основания он успел покорить сердца зрителей во всем мире. Артисты цирка славятся не только мастерством, но и умением вдохновлять публику на долгожданные моменты радости и удивления.

Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир циркового искусства! Приходите на открытую репетицию и станьте свидетелем незабываемого шоу!

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный

Октябрь
30 октября четверг
18:00
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
от 1000 ₽

