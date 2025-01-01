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Герой#01
Билеты от 1500₽
Киноафиша Герой#01

Спектакль Герой#01

0+
Режиссер Аскольд Запашный
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый шоу-проект от Аскольда Запашного в Москве

Долгожданный проект Аскольда Запашного обещает зрителям незабываемое шоу, в котором сочетаются талант передовых цирковых артистов и популярного балетного коллектива. Использование современных спецэффектов, движущихся декораций и грандиозных костюмов создаст уникальную атмосферу для зрителей.

Что вас ожидает на сцене?

В этом шоу примут участие:

  • Лучшие цирковые артисты
  • Аттракцион Андрея Корнилова (слоны, лошади, собаки, акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и др.)
  • Шоу фонтанов
  • Балет Аллы Духовой
  • Гимнасты Алексея Немова
  • Шоу барабанщиков
  • Главный герой — Аскольд Запашный (младший)

Команда, подарившая нашей стране множество уникальных и зрелищных проектов за последние 15 лет, вновь готова удивить зрителей. Под руководством талантливого режиссера Аскольда Запашного, каждый элемент шоу будет отточен до совершенства.

О чем спектакль?

История «Героя #01» расскажет о мальчике по имени Рой, который живёт со своей мамой в обычной московской квартире. Он коллекционирует комиксы и мечтает стать героем. Однажды, загадал необычное желание — стать настоящим героем, и это желание стало реальностью.

Рой оказывается в волшебном мире, где ему предстоит столкнуться с опасностью. Мрачная тьма угрожает поглотить мир супергероев, и только он может спасти их. Как мальчик с обычной жизнью сможет противостоять абсолютному Злу? Об этом и повествует наш захватывающий спектакль.

Почему стоит посетить это шоу?

«Герой #01» — это не просто спектакль. Это возможность увидеть, как мечты становятся явью. Зрители смогут пройти через невероятные приключения, встретиться с опасностью и узнать, что значит быть настоящим героем. Погружение в мир волшебства, смелости и настоящих ценностей — это то, что оставит яркие впечатления надолго!

Приходите и получите заряд позитива и бодрости на весь год!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 1500 ₽
2 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
3 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
4 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

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