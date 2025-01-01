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Александра Протасова
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Александра Протасова
Александра Протасова
Дата рождения
1 декабря 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Екатеринбург, Россия
Популярные фильмы
7.6
Я с тобой задыхаюсь
(2025)
0.0
Миссия 1.2
(2016)
Фильмография Александра Протасова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2016
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.6
Я с тобой задыхаюсь
YA s toboy zadykhayus
мелодрама, драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Миссия 1.2
Missiya 1.2
триллер
2016, Россия
Новости о Александра Протасова
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