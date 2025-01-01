Меню
Кирилл Соколов
Награды
Награды и номинации Кирилла Соколова
Награды и номинации Кирилла Соколова
Окно в Европу 2018
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2021
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Балтийское море
Номинант
