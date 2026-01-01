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Фильмография
Шахейзи Сэм
Shaheizy Sam
Киноафиша
Персоны
Шахейзи Сэм
Шахейзи Сэм
Shaheizy Sam
Дата рождения
4 сентября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Петалинг-Джая, Малайзия
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Тигриные полосы
(2023)
5.3
Край света
(2021)
5.2
Превращения
(2016)
Фильмография Шахейзи Сэм
6.1
Тигриные полосы
Tiger Stripes
ужасы
2023, Малайзия
Смотреть трейлер
5.3
Край света
Edge of the World
приключения, драма
2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.3
Превращения
Interchange
триллер, фэнтези
2016, Малайзия
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