Шахейзи Сэм

Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)

Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная

Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе

Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»

«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)

Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли