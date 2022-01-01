Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бьянка

Бьянка

Бьянка
Бьянка
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Бьянки

Родилась 17 сентября 1985 года. Минск, СССР (Беларусь).

Настоящее имя - Татьяна Липницкая.

Фильмография Бьянки
Стоп! Снято! На Байкал!
Стоп! Снято! На Байкал!
комедия 2016, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши