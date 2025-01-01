Меню
Сиан Хедер
Награды и номинации Сиан Хедер
Sian Heder
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Сиан Хедер
Оскар 2022
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Синефондасьон»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Сандэнс 2021
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Драматичный
Победитель
Сандэнс 2016
Драматургия
Номинант
