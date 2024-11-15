Оповещения от Киноафиши
Александр Панкратов Aleksandr Pankratov
Александр Панкратов

Aleksandr Pankratov

Дата рождения
4 сентября 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 ноября 2024
Карьера
Режиссер, Сценарист

Фильмография Александр Панкратов

Жанр
Год
Проделки в старинном духе 6
Проделки в старинном духе Prodelki v starinnom dukhe
комедия 1986, СССР
Портрет жены художника 6.5
Портрет жены художника Portret zheny khudozhnika
мелодрама 1981, СССР
