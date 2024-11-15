Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Персоны
Персоны
Александр Панкратов
Александр Панкратов
Aleksandr Pankratov
Дата рождения
4 сентября 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
15 ноября 2024
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Портрет жены художника
(1981)
6.0
Проделки в старинном духе
(1986)
Фильмография Александр Панкратов
6
Проделки в старинном духе
Prodelki v starinnom dukhe
комедия
1986, СССР
6.5
Портрет жены художника
Portret zheny khudozhnika
мелодрама
1981, СССР
Новости личной жизни Александр Панкратов
На экране Облигация, в жизни — махинация: Удовиченко в прошлом нарушила закон — подробности озвучил «подельник»
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
