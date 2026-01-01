Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Ален Гироди
Награды
Награды и номинации Ален Гироди
Alain Guiraudie
О персоне
Награды
Награды и номинации Ален Гироди
Каннский кинофестиваль 2013
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Победитель
Квир-пальма
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Премия AFCAE
Номинант
Берлинале 2022
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Художественный фильм
Номинант
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