Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Агнесе Цируле
Agnese Cīrule
Киноафиша
Персоны
Агнесе Цируле
Агнесе Цируле
Agnese Cīrule
Дата рождения
6 января 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мадона, Латвия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.8
Мятеж
(2024)
8.4
Спасательная сеть
(2025)
7.3
Хомо Новус
(2018)
Фильмография Агнесе Цируле
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Музыка
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2022
2021
2020
2018
2016
Все
9
Фильмы
8
Сериалы
1
Актриса
9
8.4
Спасательная сеть
Escape Net
биография, драма
2025, Латвия
8.8
Мятеж
DUMPIS: PIRMĀ DAĻA
боевик, драма
2024, Латвия
6.9
Маркус
мелодрама
2022, Украина/Латвия
6
Идеальное убийство
The Good Neighbor
триллер
2022, США / Латвия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
Песни для лисицы
Dainos Lapei
драма, фэнтези, музыка
2021, Литва / Эстония / Латвия
7.2
Город у реки
The Sign Painter
драма
2020, Латвия / Чехия / Литва
6.9
O2
O2
исторический, триллер
2020, Эстония / Финляндия / Латвия / Литва
7.3
Хомо Новус
Homo Novus
мелодрама, комедия
2018, Латвия
6.5
Запорошенные пеплом
Pelnu sanatorija / Exiled
драма
2016, Латвия
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667