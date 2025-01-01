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DUMPIS: PIRMĀ DAĻA
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
Страна
Латвия
Год выпуска
2024
Производство
Cinevilla Films
Другие названия
Mutiny, Dumpis, Mäss
Режиссер
Андрейс Экис
В ролях
Инга Тропа
Андрис Кейшс
Дайнис Грубе
Агнесе Цируле
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.8
Оцените
12
голосов
7.6
IMDb
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