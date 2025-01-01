Меню
Стиг Бьеркман
Награды
Награды и номинации Стиг Бьеркман
Stig Björkman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Стиг Бьеркман
Каннский кинофестиваль 2015
Золотой глаз – особое упоминание
Победитель
Золотой глаз
Номинант
ММКФ 1975
Золотой приз
Номинант
Берлинале 1973
Золотой берлинский медведь
Номинант
