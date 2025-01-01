Меню
Награды и номинации Стиг Бьеркман

Награды и номинации Стиг Бьеркман
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Золотой глаз – особое упоминание
Победитель
Золотой глаз
Номинант
ММКФ 1975 ММКФ 1975
Золотой приз
Номинант
Берлинале 1973 Берлинале 1973
Золотой берлинский медведь
Номинант
