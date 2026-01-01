Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Том Грин
Награды
Награды и номинации Тома Грина
Tom Green
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тома Грина
Золотая малина 2002
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Breakthrough Male Performance
Номинант
Best Cameo in a Movie
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить