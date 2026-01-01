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Фильмография
Марго Гедро
Margot Gödrös
Киноафиша
Персоны
Марго Гедро
Марго Гедро
Margot Gödrös
Дата рождения
1 января 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Базель, Швейцария
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Последний Ментч
(2014)
5.3
За мостом
(2015)
Фильмография Марго Гедро
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2015
2014
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.3
За мостом
Beyond the Bridge
ужасы
2015, Германия / Швейцария
6.8
Последний Ментч
Der letzte Mentsch
драма
2014, Германия
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