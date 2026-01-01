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Марго Гедро Margot Gödrös
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Марго Гедро

Margot Gödrös

Дата рождения
1 января 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Базель, Швейцария
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Последний Ментч 6.8
Последний Ментч (2014)
За мостом 5.3
За мостом (2015)

Фильмография Марго Гедро

Жанр
Год
За мостом 5.3
За мостом Beyond the Bridge
ужасы 2015, Германия / Швейцария
Последний Ментч 6.8
Последний Ментч Der letzte Mentsch
драма 2014, Германия
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