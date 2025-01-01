Меню
Персоны
Лин Одинг
Награды
Награды и номинации Лина Одинга
Lin Oeding
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лина Одинга
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
