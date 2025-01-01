Меню
Персоны
Дэнни Стронг
Награды
Награды и номинации Дэнни Стронга
Danny Strong
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэнни Стронга
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
