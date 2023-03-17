Красоты Мелисенты больше нет: расстроитесь, увидев, как сейчас выглядит Трубникова

Прыжок из XII в XXI век для принцессы Мелисенты, которую в телемюзикле «31 июня» воплотила Наталья Трубникова, был не таким грациозным, как ей хотелось бы.

Пластичная брюнетка с правильными чертами лица и огромными глазами танцевала ведущие партии в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. А сама всегда мечтала о кино.

Когда режиссер Леонид Квинихидзе выбрал именно ее (а не Алферову или Шанину) на главную роль принцессы, Трубникова сочла это подарком судьбы. Но вопросы к фильму начались еще до его премьеры.

Балетных артистов чиновники не любили, потому что они часто не возвращались на родину с гастролей. После показа ленты «31 июня» политического убежища в США попросил один из занятых в картине артистов — Александр Годунов.

Картина 7 лет пылилась на полке, цензоры усмотрели в музыкальных композициях политический подтекст. Так для многих артистов балета фэнтезийный мюзикл стал единственной заметной работой в кино.

Наталья Трубникова, сегодня уже не похожая на юную Мелисенту, не теряет надежды вернуться в кинематограф. А пока артистка играет в театре МАМТ.