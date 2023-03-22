Проклятие фильма «31 июня»: ужаснетесь от судеб актеров картины

Музыкальный фильм «31 июня» увидел свет в конце 70-х. Лента Леонида Квинихидзе была благосклонно встречена и критиками, и публикой, однако поклонники не догадывались, как трагично сложилась судьба главных артистов.

Так, Александр Годунов, главный артист фильма, во время гастролей Большого театра в США сбежал за границу, попросив политического убежища. Этот шаг разрушил его брак с Людмилой Власовой, которая вернулась в СССР, а сама картина из-за этого оказалась на семь лет на полке и не показывалась зрителям.

Наталья Трубникова, исполнившая роль принцессы Мелисенты, осталась без работы после этих съемок. Ее, как и многих других артистов балета, перестали приглашать в кино. Власти страны были уверены, что танцоры могут сбежать за границу, так как востребованы в любой стране. Поэтому режиссеры не брали ее в свои фильмы, несмотря на талант и всеобщее признание.

Николай Еременко-младший также оказался под властью проклятия. Он скончался меньше, чем через год после смерти своего отца, оставив свою жену Веру Титову одну воспитывать их дочь Ольгу.

Трагично сложилась судьба и Любови Полищук. Прославленная артистка попала в аварию, после чего у нее начались серьезные проблемы с позвоночником. Несколько лет артистка мучилась от постоянных болей, а причиной смерти стала саркома позвоночника.