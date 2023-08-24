В СССР одна категория артистов была в черном списке: не поверите, почему их боялись

Власти Советского Союза активно развивали кинематограф. Десятки студий, сотни фильмов в год, весьма высокие по меркам страны гонорары. И артисты, которым удавалось добиться успеха, купались в лучах славы и считались национальными героями. Однако нередко звезды экрана сталкивались с весьма неожиданными проблемами.

Так, режиссеры боялись брать в свои фильмы профессиональных танцоров. Из-за множества артистов, которые во время презентаций своих картин или гастролей сбегали за границу, считалось, что каждый танцор — это потенциальный перебежчик. Поэтому постановщики выбирали артистов балета в самую последнюю очередь, ведь в случае побега фильм могли запретить и навсегда отправить на полку.

Таким образом, например, разрушилась карьера Натальи Трубниковой. Профессиональную балерину не хотели брать ни в один фильм, хотя она отличалась красотой и талантом. При этом артистка даже не догадывалась, почему ей отказывали, а узнала правду только спустя годы.