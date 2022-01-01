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Вера Холодная
Вера Холодная
О персоне
Фильмография
Вера Холодная
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Дата рождения
5 августа 1893
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
16 февраля 1919
Карьера
Актриса
Биография Веры Холодной
Родилась 5 августа 1893 года. Полтава, Россия (Украина).
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Фильмография Веры Холодной
Молчи, грусть... Молчи...
драма
1918, Россия
6.0
Жизнь за жизнь
драма
1916, Россия
6.0
Миражи
мелодрама
1915, Россия
6.0
Дети века
короткометражный, драма, мелодрама, биография
1915, Россия
6.0
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