О персоне
Фильмография
Александр Вырубов
Aleksandr Vyrubov
Киноафиша
Персоны
Александр Вырубов
Александр Вырубов
Aleksandr Vyrubov
Дата рождения
21 июля 1882
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 июня 1962
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.6
Грезы
(1915)
6.2
Миражи
(1915)
6.1
Дети века
(1915)
Фильмография Александр Вырубов
Жанр
Все
Биография
Драма
Короткометражный
Мелодрама
Год
Все
1915
1914
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.2
Миражи
Mirazhi
мелодрама
1915, Российская империя
6.6
Грезы
Gryozy
драма, короткометражный
1915, Российская империя
6.1
Дети века
Deti veka
короткометражный, драма, мелодрама, биография
1915, Российская империя
5.9
Женщина завтрашнего дня
Zhenshchina zavtrashnego dnya
драма, короткометражный
1914, Российская империя
