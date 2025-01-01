Меню
Джеймс Кэгни
Награды
Награды и номинации Джеймс Кэгни
James Cagney
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1943
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1956
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1939
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1978
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
