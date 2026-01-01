Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Григорьев
Aleksandr Grigoryev
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Москва-Кассиопея
(1973)
6.6
Зеленые цепочки
(1970)
6.5
Отроки во Вселенной
(1974)
Фильмография Александр Григорьев
6.5
Отроки во Вселенной
Boys In the Universe / Teenagers in Space
комедия, фантастика, семейный
1974, СССР
6.8
Москва-Кассиопея
Moscow - Cassiopea
фантастика, семейный, комедия
1973, СССР
6.6
Зеленые цепочки
Зеленые цепочки
приключения
1970, СССР
