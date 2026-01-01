Оповещения от Киноафиши
Александр Григорьев
Александр Григорьев

Aleksandr Grigoryev

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Москва-Кассиопея 6.8
Москва-Кассиопея (1973)
Зеленые цепочки 6.6
Зеленые цепочки (1970)
Отроки во Вселенной 6.5
Отроки во Вселенной (1974)

Фильмография Александр Григорьев

Жанр
Год
Отроки во Вселенной 6.5
Отроки во Вселенной Boys In the Universe / Teenagers in Space
комедия, фантастика, семейный 1974, СССР
Москва-Кассиопея 6.8
Москва-Кассиопея Moscow - Cassiopea
фантастика, семейный, комедия 1973, СССР
Зеленые цепочки 6.6
Зеленые цепочки Зеленые цепочки
приключения 1970, СССР
