Персоны
Иржи Мензель
Награды
Награды и номинации Иржи Мензеля
Jiří Menzel
Награды
Награды и номинации Иржи Мензеля
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1981
Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2007
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1990
Золотой берлинский медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
Берлинале 1975
Золотой берлинский медведь
Номинант
