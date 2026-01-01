Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария де лос Анхелес Медрано
María de los Ángeles Medrano
Мария де лос Анхелес Медрано
Мария де лос Анхелес Медрано
María de los Ángeles Medrano
Дата рождения
1 июля 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.2
Вторжение
(1969)
5.6
Улыбка мамы
(1972)
Фильмография Мария де лос Анхелес Медрано
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мюзикл
Фантастика
Год
Все
1972
1969
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.6
Улыбка мамы
La sonrisa de mamá
мюзикл, комедия
1972, Аргентина
7.2
Вторжение
Invasión
драма, фантастика
1969, Аргентина
