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Фильмография
Николай Римский
Nicolas Rimsky
Киноафиша
Персоны
Николай Римский
Николай Римский
Nicolas Rimsky
Дата рождения
12 декабря 1889
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
19 января 1942
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Люди гибнут за металл
(1919)
0.0
Во имя красоты
(1917)
Фильмография Николай Римский
6.4
Люди гибнут за металл
Lyudi gibnut za metall
драма, короткометражный
1919, СССР
Во имя красоты
Konkurs krasoty
короткометражный
1917, СССР
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