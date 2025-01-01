Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Майя Эрскин
Награды
Награды и номинации Майя Эрскин
Maya Erskine
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майя Эрскин
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667