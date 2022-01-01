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Наталия Колоскова
Наталия Колоскова
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Наталия Колоскова
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Дата рождения
31 октября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ярцево, Россия
Рост
172 см
Биография Наталии Колосковой
Родилась 31 октября 1993 года. Ярцево, Россия.
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Фильмография Наталии Колосковой
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический
2017, Россия
6.0
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