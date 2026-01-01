Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Жоау Салавиза
Награды
Награды и номинации Жоау Салавиза
João Salaviza
О персоне
Награды
Награды и номинации Жоау Салавиза
Каннский кинофестиваль 2023
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2015
International Critics' Week Award
Номинант
Берлинале 2012
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Берлинале 2018
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2017
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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