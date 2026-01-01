Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Конрад Вольф
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Награды и номинации Конрад Вольф
Konrad Wolf
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Награды и номинации Конрад Вольф
Каннский кинофестиваль 1959
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 1980
Соревнование
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Соревнование
Номинант
Берлинале 1977
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 1971
Специальный приз
Победитель
Золотой приз
Номинант
ММКФ 1961
Золотой приз (1959–1967).
Победитель
Гран При
Номинант
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