Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Джонни Гринвуд
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Награды и номинации Джонни Гринвуд
Jonny Greenwood
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Награды
Награды и номинации Джонни Гринвуд
Оскар 2026
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2022
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2018
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2026
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2018
Original Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Берлинале 2008
Выдающийся художественный вклад
Победитель
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