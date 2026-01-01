Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Палмер
Maria Palmer
Мария Палмер
Мария Палмер
Maria Palmer
Дата рождения
5 сентября 1917
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
6 сентября 1981
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Дни славы
(1944)
Фильмография Мария Палмер
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1944
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Дни славы
Days of Glory
мелодрама, драма, военный
1944, США
