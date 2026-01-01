Оповещения от Киноафиши
Мария Палмер Maria Palmer
Киноафиша Персоны Мария Палмер

Мария Палмер

Maria Palmer

Дата рождения
5 сентября 1917
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
6 сентября 1981
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Дни славы 6.2
Дни славы (1944)

Фильмография Мария Палмер

Жанр
Год
Дни славы 6.2
Дни славы Days of Glory
мелодрама, драма, военный 1944, США
