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Franziska Kinz Franziska Kinz
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Franziska Kinz

Franziska Kinz

Дата рождения
21 февраля 1897
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
26 апреля 1980
Место рождения
Куфштайн, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Дневник падшей 7.9
Дневник падшей (1929)

Фильмография Franziska Kinz

Жанр
Год
Дневник падшей 7.9
Дневник падшей Tagebuch einer Verlorenen
драма 1929, Германия
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