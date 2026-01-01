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Фильмография
Franziska Kinz
Franziska Kinz
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Franziska Kinz
Franziska Kinz
Franziska Kinz
Дата рождения
21 февраля 1897
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
26 апреля 1980
Место рождения
Куфштайн, Австрия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Дневник падшей
(1929)
Фильмография Franziska Kinz
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1929
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.9
Дневник падшей
Tagebuch einer Verlorenen
драма
1929, Германия
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