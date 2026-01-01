Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Franziska Kinz
Franziska Kinz
Kinoafisha
Persons
Franziska Kinz
Franziska Kinz
Franziska Kinz
Date of Birth
21 February 1897
Age
83 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
26 April 1980
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.9
Diary of a Lost Girl
(1929)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
1929
All
1
Films
1
Actress
1
7.9
Diary of a Lost Girl
Tagebuch einer Verlorenen
Drama
1929, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree