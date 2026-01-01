Menu
Franziska Kinz
Franziska Kinz

Franziska Kinz

Date of Birth
21 February 1897
Age
83 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
26 April 1980
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Diary of a Lost Girl 7.9
Diary of a Lost Girl (1929)

Filmography

Genre
Year
Diary of a Lost Girl 7.9
Diary of a Lost Girl Tagebuch einer Verlorenen
Drama 1929, Germany
